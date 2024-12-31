وزير خارجية الجزائر: القمة الثالثة لقادة الجزائر وتونس وليبيا ستعقد مطلع العام المقبل

كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، عن عقد قمة ثالثة بين قادة الجزائر وتونس وليبيا بالعاصمة طرابلس مطلع العام المقبل.

وقال عطاف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالعاصمة الجزائرية، إن مقترح الجزائر بتأسيس آلية ثلاثية للتشاور والتعاون نال موافقة كل من تونس وليبيا، وتمخض عنها مشاريع فعلية للتكفل بإشكاليات تعني هذه الدول.

وكان قادة الجزائر وتونس وليبيا قد اتفقوا على عقد "لقاء مغاربي ثلاثي" كل ثلاثة أشهر، خلال أول قمة عقدت بالجزائر على هامش أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز، شهر فبراير/ شباط الماضي.

واستضافت تونس، في شهر أبريل الماضي، القمة الثلاثية الثانية بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.