كازاخستان: تقرير أولي حول تحطم الطائرة الأذربيجانية في نهاية يناير

من المتوقع أن تقدم لجنة تحقيق تقريرا أوليا حول تحطم الطائرة الأذربيجانية في نهاية يناير، حسبما ذكر نائب وزير النقل الكازاخستاني تالجات لستاييف في أستانا يوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية كازإنفورم.

وقال لستاييف إن حوالي 30 يوما هي المدة المعتادة لتقديم تقرير تمهيدي. ولا يزال يتم جمع الحطام في موقع الحادث بمدينة أكتاو الكازاخستانية ويتم فرزه وتحليله.

كانت الطائرة، التي كانت تقل 67 شخصا على متنها، قد تعرضت لأضرار في الجو يوم 25 ديسمبر أثناء رحلتها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى جروزني في روسيا. وهناك دلائل على أنها تعرضت للإصابة عن طريق الخطأ من قبل الدفاعات الجوية الروسية.

وواصلت الطائرة من طراز إمبراير 190 طريقها إلى أكتاو لكنها تحطمت أثناء محاولة الهبوط، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا ونجاة 29.

وفي خطوة غير معتادة من روسيا، قدم الرئيس فلاديمير بوتين اعتذارا عن الأضرار التي لحقت بالطائرة التابعة لشركة طيران أذربيجان في المجال الجوي الروسي. ومع ذلك، لم يقدم أي تفاصيل حول الحادث.

ولا يزال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يطالب بإجراء تحقيق شامل ومعاقبة المسؤولين، بالإضافة إلى تعويضات.

وفي أذربيجان، أفاد النائب العام كامران علييف بتواصله مع السلطات الروسية المختصة بالتحقيق. وقال إن تحقيقًا شاملاً يجب أن يُجرى هناك، وأنه يجب مقاضاة المسؤولين.