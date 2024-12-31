تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 11.5 جنيه.

وزاد سعر البصل 50قرشا ليتراوح بين 8.5 إلى 14.5 جنيه.

وارتفعت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 10 إلى 17 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

وانخفض أسعار الفاصوليا جنيها لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

استقر أسعار الباذنجان لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

تراجعت أسعار الفلفل الرومي جنيها ليتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

وارتفع سعر الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

وزادت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

ارتفع سعر الخيار البلدي جنيهين ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

انخفض سعر البرتقال البلدي 50قرشا ليتراوح بين 6.5 إلى 11.5 جنيه.

ارتفع سعر اليوسفي جنيهين ليتراوح بين 6 إلى 16 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 30 إلى 45 جنيها.

ارتفعت أسعار الجوافة جنيها لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 25 إلى 35 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 20 إلى 35 جنيها.

وانخفض سعر الكانتالوب جنيها ليتراوح بين 9 إلى 17 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.