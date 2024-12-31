ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات بتوقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا مع انتهاء أجل عقود العبور بنهاية العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار عقود تسليم فبراير المقبل زادت بنسبة 8ر2%، مع انتظار انتهاء عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا الذي استمر خمس سنوات مع انتصاف ليل اليوم، في ظل عدم وجود أي ترتيبات لتحل محله.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أي اتفاق يضمن استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أسواق أوروبا لحرمان روسيا من عائدات هذه الصادرات. وأدت الشكوك بشأن استمرار تدفق هذه الإمدادات التي تمثل حوالي 5% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إلى ارتفاع أسعار العقود القياسية بنسبة 51% خلال العام الحالي.

ويأتي الوقف المتوقع للإمدادات التي تستفيد منها سلوفاكيا وعدد من دول وسط أوروبا في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لموجة طقس شديد البرودة خلال يناير/كانون الثاني. كما تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي في المنطقة بأسرع من المعتاد وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى مستويات التخزين المستهدفة قبل حلول موسم ذروة الطلب على الغاز لأغراض التدفئة خلال فصل الشتاء.

في المقابل أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لانتهاء عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وذلك ردا على الانتقادات المستمرة من رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وقالت متحدثة باسم المفوضية مساء الاثنين إن البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتزويد وسط وشرق أوروبا بالغاز من مصادر غير روسية عبر مسارات بديلة.

وأضافت: "إن تأثير وقف العبور عبر أوكرانيا على أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي محدود."

وستوقف أوكرانيا، التي تقاوم غزوا روسيا واسع النطاق منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، عبور الغاز الروسي عبر أراضيها مع بداية العام الجديد.

ويشار إلى أن عقد العبور الحالي بصدد الانتهاء، وكانت كييف قد أعلنت منذ فترة طويلة أنها لن تمدده.

وبحلول الساعة الواحدة و22 دقيقة ظهر اليوم ارتفع سعر العقود الآجلة في هولندا بنسبة 6ر1% إلى 63ر48 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم فبراير المقبل.