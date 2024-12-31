فرنسا تقصف موقعين لداعش في سوريا

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الفرنسي قصف موقعين في سوريا مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية داعش الإرهابي.

وكتب ليكورنو على منصة إكس أنه تم شن الهجمات أول أمس الأحد، في إطار عملية العزم الصلب الدولية العسكرية التي تستهدف داعش في العراق منذ عام 2014 وفي سوريا منذ عام 2015.

وأظهر مقطع فيديو نشره الوزير والجيش الفرنسي غارات جوية على هدفين على الأرض.

ولم ترد أي معلومات عن نتائج القصف، لكن قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية ذكرت أنه تم إسقاط سبع قنابل على هدفين.

وبحسب القناة، فقد تم تنفيذ الهجمات من قاعدة جوية فرنسية في الأردن.

ورغم هزيمة تنظيم داعش إلى حد كبير في عام 2019، إلا أن خلاياه لا تزال نشطة في سوريا.

ويشعر مراقبون غربيون بقلق من أن إمكانية أن تستغل الجماعة الإرهابية الوضع الفوضوي في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد لتحاول العودة.