الأمم المتحدة تستأنف خدمات النقل الإنساني عبر مطار صنعاء باليمن

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، استئناف خدمات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وفي منشور عبر منصة إكس، قال منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن جوليان هارنيس" خلال رحلتي اليوم، سررت بمفاجأة عودة طاقم برنامج الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي الإنساني إلى الخدمة بعد يومين من الراحة، حيث أقلعوا من صنعاء بمعنويات عالية".

وأضاف المسؤول الأممي "زميلهم المصاب لا يزال في المستشفى، لكن حالته تتحسن".

ويوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق رحلات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء الدولي بشكل مؤقت بعد ساعات من غارات إسرائيلية على المطار أدت إلى إصابة أحد أفراد هذه الخدمة.

ومساء الخميس، شنت إسرائيل غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومواقع في محافظة الحديدة غربي اليمن، ردا على هجمات للحوثيين استهدفت تل أبيب.