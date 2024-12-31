وزير الداخلية الإيطالي: إجراءات مكافحة المغادرة من ليبيا وتونس تعمل بشكل جيد للغاية

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قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع المغادرة من تونس وليبيا تعمل بشكل "جيد للغاية".

وأوضح الوزير، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء في موقع صحيفة "لا ستامبا" ووسائل إعلام إيطالية أخرى، أن "الإجراءات الوقائية" سمحت بتخفيض عدد الوافدين غير النظاميين على البلاد بنسبة 60 % مقارنة بعام 2023 و 38 % مقارنة بعام 2022.

وأضاف أنه للعام الثاني على التوالي ارتفعت عمليات الإعادة للمهاجرين بنسبة 16%.

وتنتظر روما قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن مدى قانونية مركزي الاحتجاز اللذين أنشاتهما إيطاليا على الأراضي الألبانية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين لإدارة تدفقات الهجرة ودراسة طلبات اللجوء خارج الحدود الإيطالية.

وقال الوزير إن سلطات بلاده تأمل في استئناف عمليات نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مركزي الاستقبال في ألبانيا في أقرب وقت ممكن.

وتابع: "هي ليست ضرورية هذه الأيام لأن الإجراءات الوقائية لمكافحة المغادرات من ليبيا وتونس تعمل بشكل جيد للغاية”.