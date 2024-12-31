قالت مصادر مطلعة إن شركة تشاينا ثري جورجس كورب (سي.تي.جي) الصينية، وافقت على شراء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 494 ميجاوات في إسبانيا من شركة الاستثمار المالي الكندية نورث ليف كابيتال بارتنرز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصفقة تقيم محطة مورسيا إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في أوروبا بنحو 430 مليون يورو (449 مليون دولار) بما في ذلك الديون المستحقة عليها. وتمتلك نورث ليف حصة قدرها 81% من رأسمال المحطة، في حين يمتلك صندوق كواليتاس إنيرجي الإسباني الحصة المتبقية.

وستسمح الصفقة للشركة الصينية بتعزيز وجودها في شبه جزيرة أيبيريا، وهي السوق التي تعتبرها استراتيجية، في الوقت الذي تجذب فيه مشروعات الطاقة النظيفة المستثمرين في مختلف مناطق أوروبا. وسعت الشركة الصينية في وقت سابق لشراء شركة الطاقة النظيفة الإسبانية سايتا ييلد والتي اشترتها في النهاية شركة مصدر الإماراتية للطاقة النظيفة.

يذكر أن صحيفة إكسبنشن الإسبانية قد أشارت إلى صفقة استحواذ سي.تي.جي على مورسيا في وقت سابق. ورفض المتحدثون باسم سي.تي.جي وكواليتاس إنيرجي التعليق على هذه الأنباء، في حين لم تتمكن وكالة بلومبرج من الوصول إلى ممثلي نورث ليف لطلب التعليق.

وقالت المصادر إن شكة إنيرجياس دي بورتوجال البرتغالية وقعت في العام الماضي اتفاقا لشراء حوالي 70% من إنتاج المحطة الإسبانية من الكهرباء. وتمتلك سي.تي.جي بالفعل 20% من أسهم الشركة البرتغالية، إلى جانب محفظة مشروعات للطاقة المتجددة في إسبانيا بقدرات إنتاجية تبلغ 3ر1 جيجاوات.