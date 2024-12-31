الشرطة الألمانية تقتل رجلا سرق حفارا ألحق به أضرارا لسيارات دورية وأصاب شرطية

قام رجل في منطقة ماين-تاوبر بولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا بسرقة حفّار، واستخدمه لإلحاق أضرار بسيارات دورية تابعة للشرطة ومركبات أخرى، مما أسفر عن إصابة شرطية.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن السائق المتهور تم إيقافه بإطلاق النار عليه وأنه توفي في مكان الحادث.

وكتبت الشرطة على منصة "إكس" أنها تشتبه أن الواقعة تمثل هجوما عن طريق قيادة مركبة بشكل متهور. ولم تتوافر المزيد من التفاصيل حول الحادث. وأكدت متحدثة باسم الشرطة أنه لا يوجد خطر على السكان.

وأوضحت المتحدثة أن الرجل قام في البداية بسرقة حفّار من شركة بناء في مدينة جرونسفلد وأنه دمر هناك كامل معدات البناء، وأنه قاد الحفّار بعد ذلك إلى مدينة تاوبربيشوفسهايم التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات من جرونسفلد. وقالت المتحدثة إن الرجل قام خلال قيادته بإلحاق أضرار بعدة سيارات دورية تابعة للشرطة ومركبات أخرى. وأُصيبت شرطية بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.

وأضافت المتحدثة: "تم إيقاف السائق المتهور بإطلاق النار عليه بالقرب من معرض سيارات في تاوبربيشوفسهايم"، وقالت إنه على الرغم من محاولة إنعاشه في الموقع، فإنه توفي هناك.