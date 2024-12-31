روسيا: الضربات الإسرائيلية والأمريكية على اليمن هي تصعيد متعمد

قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، إن الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في اليمن، هي "تصعيد متعمد".

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "من الصعب وصف تصرفات إسرائيل والتحالف الأنجلوسكسوني بأنها أي شيء آخر غير التصعيد المتعمد الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، وبغض النظر عما إذا كانت ذات طبيعة انتقامية، فإن حجم الدمار لا يمكن قياسه".، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار إلى أنه على خلفية التصعيد بين إسرائيل واليمن، تدعو روسيا "جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدوانية ضد اليمن" إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التصعيدية.

وأكد ممثل روسيا لدي الأمم المتحدة أنه "يجب اتخاذ تدابير لحماية اليمنيين العاديين والعاملين في المجال الإنساني".

وتأتي هذه التصريحات بعد الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى المطار الدولي ومواقع أخرى في صنعاء ومحافظة الحديدة غربي اليمن، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين، من بينهم أحد أفراد طاقم طائرة الأمم المتحدة التي تقل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس.

وجاءت هجمات إسرائيل ردا على هجمات الحوثيين على سفنها في البحر الأحمر وأراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة .