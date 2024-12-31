بوتين للروس في خطاب العام الجديد: كل شيء سيكون على ما يرام في 2025

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن البلاد ستمضي قدما بثقة في 2025، غير أنه لم يقدم وعودا محددة بشأن الاقتصاد أو الحرب في أوكرانيا.

وفي الوقت الذي يشعر فيه العديد من المواطنين العاديين بالقلق إزاء ارتفاع الأسعار ومعدل فائدة عند 21 بالمئة يضغط على الشركات ومشتري المنازل، طمأن بوتين الروس بأن رفاهيتهم هي أولويته القصوى، وفق وكالة رويترز.

ووضع التحديات التي تواجه روسيا ضمن مهمة تاريخية أوسع نطاقا، مستحضرا الانتصارات السابقة بما في ذلك دورها في هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال إن روسيا تغلبت على المحن وحققت أهدافا كبرى وعززت وحدتها في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي الفترة التي تتزامن تماما مع كونه زعيما لها.

وقال: "الآن، ونحن على أعتاب العام الجديد، نفكر في المستقبل. نحن على ثقة في أن كل شيء سيكون على ما يرام، سنمضي قدما فقط. نحن نعلم على وجه اليقين أن القيمة الجوهرية بالنسبة لنا هي وستظل مصير روسيا ورفاهية مواطنيها".

وكان بوتين يتحدث بعد مرور 25 عاما بالضبط على أول خطاب له إلى الأمة بصفته رئيسا بالوكالة بعد استقالة بوريس يلتسن على نحو غير متوقع في اليوم الأخير من عام 1999.

وأشاد بوتين بالجنود الروس الذين يقاتلون في الحرب بأوكرانيا، ووصفهم بأنهم "أبطال حقيقيون"، وخاطبهم قائلا: "نحن فخورون بشجاعتكم وبسالتكم ونثق فيكم".

لكنه لم يشر بشكل محدد إلى الوضع في ساحة المعركة أو احتمالات إنهاء الصراع بعد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير. وقال ترامب إنه سيوقف الحرب سريعا، دون تقديم تفاصيل.