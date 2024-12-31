وكيل تعليم المنيا: اكتشاف الموهبة ورعاية الإبداع واجب وطني يعكس جوهر رسالتنا التعليمية

شدد صابر عبدالحميد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، على أهمية الأنشطة الطلابية مع ضرورة تنفيذ خطط النشاط المدرسي لجميع الطلاب، وأن اكتشاف الموهبة ورعاية الإبداع واجب وطني يعكس جوهر رسالتنا التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، مع مديري عموم الإدارات التعليمية التسع ومديري المراحل التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية، ومديري التنسيقات: "ابتدائي، وإعدادي، وثانوي، والتنسيق الفني"، ورئيس لجنة الشهادة الإعدادية، ومديري إدارات المتابعة، والتدريب، بحضور المحاسب حسان محمد حسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأحمد عبدالمحسن مدير عام الشئون التنفيذية.

وفي بداية الاجتماع، دعا وكيل المديرية، الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الدكتور علي عبد السلام وكيل الوزارة السابق ، وبعدها رحبهم مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المدارس، والاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وتناول عبدالحميد، نقاطا مهمة في المتابعة الميدانية للمدارس، شدد فيها على ضرورة متابعة تطبيق التقييمات الوزارية وتحقيق الهدف منها وهو قياس نواتج التعلم مؤكداً أن عصر الحفظ والتلقين قد انتهى، مع أهمية تطبيق 26 قرائية لتعزيز مهارات القراءة والكتابة، ومتابعة كشكول الحصة ودفاتر المعلمين، ومطابقة قوائم الفصول لأرض الواقع، وتسجيل الغياب والحضور لطلاب المدارس مع التأكيد على أبجدة سجلات القيد بالمدارس.

وشدد على متابعة توصيات زيارات الموجهين العموم والأوائل وموجة المادة المدون بدفتر الزيارات بكل مدرسة، وتطبيق الإيجابيات والإصلاح الفوري للسلبيات، مع متابعة خطط الإصلاح طويلة الأجل، والتأكد من صلاحية وسلامة المرافق داخل المدرسة، والتأكيد على الصيانة المستمرة لها، ونظافة أسطح المباني المدرسية وخلوها تماما، ومتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

وكلف وكيل المديرية، بنظافة دورات المياه، ونظافة ونظام المكتبات، والمعامل المدرسية، وفناء المدرسة، مشددا على تشجير الفناء، ونظافة الحدائق المدرسية، وغرف التربية الزراعية، والاقتصاد المنزلي، التأكد من سلامة منتجات المقصف المدرسي، والاهتمام بالمنتجات التي تقدم للطلاب.

ونوه بضرورة تطبيق الكتاب الدوري رقم 149 الخاص بمجموعات الدعم المدرسي، ومتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم؛ للوقوف على مستوى الطلاب، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وتناول الاجتماع، الإجراءات والقرارات المنظمة والخاصة بالعملية الامتحانية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول وفق القواعد والإجراءات القانونية، وضرورة تطابقها مع القرارات الوزارية ١٣٦ و١٣٧ و١٣٨، مع الالتزام بأن تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات الفنية لكل مادة، وما تم تدريسه فعليا داخل الفصول الدراسية، وأن تشمل جميع أجزاء المناهج وتراعي المواصفات الخاصة بكل مادة بدقة، وأن تقيس نواتج التعلم وفق خرائط المناهج الدراسية.

وشدد وكيل المديرية، على إجراء جميع مديري عموم الإدارات التعليمية التسع، بجولات متابعة منذ طابور الصباح وحتى نهاية الفترة الدراسية بالمدارس.

وفي ختام الاجتماع، قال إن النجاح يأتي من خلال العمل الدؤوب، ونحن نسعى بكل طاقتنا إلى بناء جيل واعٍ ومبدع يحمل مسئولية بناء هذا الوطن بالتفوق والإبداع ويُسهم في تحقيق الصدارة التعليمية، واسترجاع مكانة وقيمة المعلم المصري دوليا وعالميا.