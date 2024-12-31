مطرانية بني سويف تضع الترتيبات النهائية لقداس عيد الميلاد

أعلنت مطرانية بنى سويف، برئاسة الأنبا غبريال أسقف مطرانية بنى سويف، ترتيبات قداس عيد الميلاد 2025 واستقبال المهنئين من القيادات التنفذية والأمنية والحزبية والشعبية بداخل المطرانية.

وأضافت المطرانية، أنه سيتم تخصيص لكل حزب أو كيان سياسي مقعدين على الأكثر لإتاحة أكبر فرصة لكل الجهات بالمشاركة الرمزية بالاحتفالات.

وأشارت إلى أن الأنبا غبريال، أسقف مطرانية بنى سويف، سيستقبل المهنئين بالعيد صباح يوم الثلاثاء الـ7 من شهر يناير المقبل 2025، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بمقر مطرانية بني سويف.

وفي نفس السياق قامت مديرية أمن بني سويف، تحت إشراف اللواء أسامة جمعة مدير الأمن، واللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بإجراءات أمنية مشددة حول الأديرة والكنائس بالمحافظة ومركزها السبع، استعدادا لاحتفال الأقباط برأس السنة الهجرية، وعيد الميلاد المجيد.

ووضعت الأجهزة الأمنية الحواجز الحديدية حول الأديرة والكنائس وإغلاق الشوارع المؤدية له، ومنع مرور السيارات والدرجات البخارية من أمامها، كما مشطت سيارات الكشف عن المفرقعات محيط الأديرة والكنائس للكشف عن المفرقعات، وتم وضع البوبات الإلكترونية بمداخل الكنائس والأديرة.

ومنعت مديرية الأمن الإجازات للضباط والأفراد خلال أيام العيد لتشديد الإجراءات الأمنية.

وتحت إشراف العميد محمد جنيدي مدير إدارة مرور بني سويف، تم تكثيف الحملات المرورية بشوارع وميادين المحافظة لضبط المخالفين والحركة المرورية.