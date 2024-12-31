اتهام خمسة أشخاص في الأرجنتين فيما يتعلق بوفاة المغني ليام باين

تم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص في الأرجنتين فيما يتعلق بوفاة المغني البريطاني ليام باين عضو فرقة "وان ديركشن".

ولقي المغني (31 عاما) حتفه في أكتوبر الماضي بعد سقوطه من شرفة في الطابق الثالث بفندق "كازا سور" في بوينس آيرس.

وقال مكتب المدعي العام الجنائي والإصلاحي في الأرجنتين اليوم الاثنين في بيان إن مديرة الفندق وموظف استقبال وصديق لباين اتهموا بالقتل غير العمد.

وتردد أن المتهمين هم مديرة الفندق جيلدا مارتن وموظف الاستقبال استيبان جراسي وصديق باين روجر نوريس.

واتهم اثنان آخران، وهما الموظف بالفندق إيزيكيل بيريرا والنادل بريان بايز، بتزويده بالكوكايين.

وكان المحققون قد بدأوا تحقيقات بعد فترة وجيزة من وفاة باين في 16 أكتوبر.

وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، جرى اتهام ثلاثة أشخاص بـ"التخلي عن شخص بعد الوفاة" وتوريد وتسهيل المخدرات فيما يتعلق بوفاة باين، لكن المدعين لم يذكروا أسماء المتهمين.

وذكر تقرير تشريح الجثة أن المغني توفي متأثرا برضوض متعددة و"نزيف داخلي وخارجي"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ووفقا لممثلي الادعاء العام، تم استبعاد "إيذاء النفس" ولم يتم ملاحظة أي إصابات قد تشير إلى تدخل أطراف ثالثة.

وخلص التحقيق إلى أن باين "لم يكن واعيا تماما أو كان يعاني من حالة انخفاض ملحوظ أو فقدان للوعي وقت السقوط".