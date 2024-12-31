العراق يؤكد حرصه على إعادة جميع أفراد بعثته الدبلوماسية إلى دمشق

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، على استقرار وأمن البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية بأن فؤاد حسين أجرى اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً مع الشيباني أكد خلاله على حرص العراق على إعادة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية إلى دمشق لمواصلة أعمالهم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

ومن جانبه أكد الوزير السوري على اهتمامه بالبعثة الدبلوماسية العراقية.

ووفقا للبيان، ناقش الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أن استقرار وأمن البلدين مترابطان.

وأشار الشيباني إلى أن أمن وسلامة العراق يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أمن وسلامة سوريا."

واوضح "كما تطرق فؤاد حسين إلى التحركات الأخيرة لعناصر تنظيم داعش على الحدود المشتركة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التهديدات".

ومن جانبه، أكد الوزير الشيباني استعداد الجانب السوري للتنسيق الكامل مع العراق لمواجهة تلك الجماعات ومنعها من تهديد أمن البلدين".

وأشاد حسين، بحسب البيان،" بالمباحثات المثمرة التي أجراها رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، مع الجانب السوري خلال زيارته دمشق مؤخراً" .