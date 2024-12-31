عبد المنعم سعيد: العالم دخل في سباق رهيب خلال عام 2024

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الذكاء الصناعي هو ثورة صناعية رابعة قائمة على محاكاة العقل الإنساني الذي يُعد أكثر الأجزاء تعقيدًا في جسم الإنسان.

وأضاف حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، على القناة «ten»، مساء الثلاثاء، أن العالم دخل في سباق رهيب في 2024 ، حيث تتسابق الصين والولايات المتحدة في الوصول إلى الجانب المظلم من القمر.

وأشار سعيد إلى أن هناك محاولات للوصول إلى المريخ بالإضافة إلى السابق في مجال الذكاء الصناعي.

وأوضح أن مصر كانت ثاني بلد في العالم بعد بريطانيا في إدخال السكة الحديد، وكانت هناك أفكار أن تكون مصر داخل الثورة الصناعية الأولى، لكن مصر تأخرت بصورة كبيرة، ومن هنا حدث فرق كبير بين مصر والغرب.

ولفت إلى أن العالم يعيش حاليًا أنواعًا جديدًا في كافة المجالات سواء السيارات الجديدة أو الأجهزة أو علاج الأمراض، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في البرمجيات، فهناك الكثير من المصريين يعملون في هذا المجال، وهناك ضرورة لاستغلال هذا الأمر.