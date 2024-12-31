شينيري إنيرجي الأمريكية تبدأ إنتاج الغاز المسال من توسعات محطة كوربوس كريستي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الأمريكية شينيري إنيرجي اليوم الاثنين بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الأولى لتوسعات محطة كوربوس كريستي لإسالة الغاز الطبيعي في ساوث تكساس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة القول إن المرحلة الثالثة من مشروع كوربوس كريستي بدأت إنتاج الغاز المسال من أول 7 وحدات إسالة فيها. وتتوقع الشركة استكمال تشغيل المرحلة بنهاية الربع الأول من 2025.

ومن المتوقع وصول إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصنع إسالة الغاز بعد اكتمال التوسعات إلى أكثر من 25 مليون طن سنويا.

يذكر أن محطة كوربوس كريستي هي ثاني منشأة لإسالة الغاز تديرها شينيري.