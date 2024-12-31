شرطة برلين تعلن اعتقال رجل هاجم وأصاب عدة أشخاص في العاصمة الألمانية

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قالت شرطة برلين إنها اعتقلت رجلاً هاجم وأصاب عدة أشخاص في حي شارلوتنبورج في المدينة .

وأضافت الشرطة إن شخصين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الشرطة في منشور على منصة إكس "قبل الساعة 12 ظهرًا بقليل، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى ... شارلوتينبورج لأن رجلا ،حسبما زُعم جرح عدة أشخاص - ربما بسكين، ".

وقالت الشرطة إنها تستجوب شهودا. ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

وذكرت بي.زد. التى تصدر فى برلين أن عدداً من المارة انقضوا على المهاجم وتغلبوا عليه حتى وصول الشرطة.

ولا تزال ألمانيا تعاني من آثار الهجوم المميت الذي وقع في سوق عيد الميلاد هذا الشهر والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في مدينة ماجدبورج الشرقية.