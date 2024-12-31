جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأمريكية.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية كجزء من دروس هجوم 7 أكتوبر، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش قرر أن تكون هناك قاعدة أو موقع عسكري للجيش الإسرائيلي أمام كل مستوطنة إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر عسكرية قولها إن "تمديد الوجود في لبنان بعد وقف إطلاق النار قرار سياسي ومستعدون لكل الاحتمالات".

وأضافت المصادر العسكرية: "نواصل مراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال وسطاء أمريكيين"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وزعمت المصادر أن الجيش اللبناني سيواجه تحديات كبيرة في تلبية متطلبات نشر القوات في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن الحفاظ على مواقع استراتيجية بالأراضي اللبنانية أمر بالغ الأهمية للدفاع عن الحدود.

وفي وقت سابق، أوردت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية خبراً قالت إنه عن مصادر لم تسمها بإمكانية بقاء إسرائيل في الجنوب اللبناني.