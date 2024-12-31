كاراجر: لا أرى أي سيناريو لا يبقى فيه صلاح مع ليفربول

يثق جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق، في بقاء محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، مع الريدز في المواسم المقبلة، مشددًا على أنه لا يشعر بالقلق حول مستقبله مع النادي.

عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد، مع تصريحات صلاح المتتالية عن صعوبة المفاوضات.

وعلى عكس تصريحات محمد صلاح، يرى جيمي كاراجر أن الأمور ستُحل، مشددًا على أنه لا يشعر بالقلق حيال مستقبل صلاح أو فيرجيل فان دايك، الذي ينتهي عقده أيضًا في صيف العام 2025.

وقال جيمي كاراجر في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «لقد وصلت إلى مرحلة الآن مع محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، حيث لا أشعر بالقلق بشأن ما يقولونه عن الوضع».

وأتم: «أتوقع أن يتم حل الأمور مع هذين اللاعبين.. ربما أكون متفائلًا جدًا، لكنني لا أرى سيناريو لا يكون فيه محمد صلاح لاعبًا أساسيًا في ليفربول الموسم المقبل».

وساهم صلاح خلال الموسم الحالي مع الريدز في 30 هدفًا، حيث سجل 17 هدفًا يتصدر بها قائمة الهدافين، وصنع 13 هدفًا يتصدر بها قائمة صناع الأهداف.