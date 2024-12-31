وزير خارجية اليمن: سنعيد فتح سفارتنا في دمشق بأقرب وقت

أعلن وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، مساء اليوم الاثنين، أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في دمشق في أقرب وقت ممكن.

وأفادت وزارة الخارجية اليمنية في بيان بأن الزنداني " أجرى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني".

وخلال الاتصال، أعرب الزنداني "عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح لنظيره السوري في مهامه الجديدة، مؤكدا على أهمية تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ووقوف الحكومة اليمنية إلى جانب الحكومة السورية الجديدة وتهانيها للشعب السوري بمناسبة انتصاره".

وأبلغ الزنداني نظيره السوري بأن "الحكومة اليمنية ستعمل على إعادة فتح سفارتها في دمشق في أقرب وقت ممكن لتعزيز العلاقات والتواصل المباشر بين البلدين".

من جانبه ، أكد وزير الخارجية السوري على اهتمام بلاده بالعلاقات الأخوية مع اليمن وأهمية العمل على إحيائها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين، وفق البيان الذي أوضح أنه جرى أيضا خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التطلع لبناء شراكات استراتيجية عربية تسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان نظام بشار الأسد قد سلم الحوثيين مقر البعثة الدبلوماسية اليمنية في العاصمة دمشق، وتسلم أوراق اعتماد سفير للجماعة هناك في العام 2016.