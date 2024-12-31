تايوان تمدد خفض الضريبة على التداول اليومي في البورصة

وافق البرلمان في تايوان على تمديد خفض ضريبة التداول اليومي في البورصة لمدة ثلاث سنوات أخرى قبل ساعات من انتهاء آجل التخفيض الحالي

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خفض ضريبة تعاملات البورصة الذي بدأ في عام 2017 من 3ر0 % إلى 15ر0% هو ما ساهم في زيادة حجم التداول في بورصة تايوان للأوراق المالية إلى 5ر2 تريليون دولار لتصبح عاشر أكبر بورصة في العالم من خلال القيمة السوقية.

كان أجل انتهاء العمل بخفض الضريبة الذي تم تجديده عدة مرات يحل بنهاية ساعات عمل اليوم إذا لم يوافق أعضاء البرلمان على تمديد العمل به مجددا.

كانت وزيرة المالية التايواني تشوانج تسوي يون قد حثت أعضاء البرلمان على تجديد التخقيض قبل انتهاء العالم محذرة من أن تأجيل تجديده " يخلق حالة من عدم اليقين الآن، ونأمل أن يتمكن المشرعون من تمرير تمديد تخفيض ضريبة التداول اليومي"، مضيفة أن السلطات الرقابية بما في ذلك هيئة الرقابة المالية اتخذت الاستعدادات اللازمة للتعامل مع احتمال عدم تجديد الخفض ،وقالت"من المهم أن يشعر المستثمرون في سوق الأسهم بالأمان".

في الوقت نفسه كان الجدل حول تمرير مشروع قانون يحظى بدعم واسع النطاق في تايوان يعكس مدى حدة الخلافات في البرلمان، حيث يتمتع حزبان معارضان متحالفان معًا بأغلبية ضئيلة أمام حزب الرئيس لاي تشينج-تي. ولقد شهد الشهر الأخير اشتباكات عنيفة في بعض الأحيان بين المشرعين وسط نزاعات حول كل شيء من الميزانية إلى تعيين قضاة جدد.

ونقلت صحيفة إيكونوميك ديلي نيوز التي تتخذ من تايبيه مقرا لها، عن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية تشين ين ليانج القول إن حجم تداول الأسهم في تايوان قد يتقلص بنسبة 30% إذا لم يتم تمديد التخفيض الضريبي لمدة ثلاث سنوات أخرى. وفي الأسبوع الماضي، شكلت التداولات اليومية ما يقرب من خمس متوسط حجم التداول على المدى الطويل وحوالي 40% من القيمة السوقية، وفقا لبيانات بورصة تايوان.

يذكر أن التداول اليومي شكل حوالي 20% من إجمالي حجم التداول في تايوان وحوالي 40% من قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بحسب بيانات البورصة.