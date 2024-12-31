الجيش اللبناني يواصل انتشاره في جنوب البلاد

واصل الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، انتشاره في جنوب لبنان.

وتمركزت وحدات من الجيش، حول بلدة شمع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليونيفيل، ضمن إطار تعزيز الانتشار في المنطقة، وبدأت الدخول إليها بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد الجيش في بيان، بأنه سوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر الغير منفجرة.

ودعت قيادة الجيش المواطنين، إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.

يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي، كان قد دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بعد عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية استمر لأكثر من عام، زادت وتيرته نهاية سبتمبر الماضي، ما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون شخص من جنوب البلاد.