 سول: إصابة 13شخصا صدمتهم سيارة يقودها مسن في أحد الأسواق - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 6:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سول: إصابة 13شخصا صدمتهم سيارة يقودها مسن في أحد الأسواق

أرشيفية
أرشيفية
سول (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 4:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 4:06 م

أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا، اليوم الثلاثاء، عندما صدمت سيارة يقودها مسن (73 عاما) بعدة أشخاص في سوق تقليدي بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الحادث وقع في سوق موكدونج كايبي، جنوب غربي سول حوالي الساعة 1530 مساء، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة و9 آخرين بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

وترددت أنباء بأن السائق، الذي لم يصب بجروح خطيرة، كان بمفرده في السيارة وقت الحادث.

وقال شهود عيان إن السيارة اصطدمت بالمشاة والأكشاك قبل أن تقطع نحو 100 متر داخل السوق ثم ما لبثت أن توقفت.

وقالت الشرطة إن اختبارات الكحول والمخدرات التي أجريت للسائق جاءت نتيجتها سلبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك