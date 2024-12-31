سول: إصابة 13شخصا صدمتهم سيارة يقودها مسن في أحد الأسواق

أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا، اليوم الثلاثاء، عندما صدمت سيارة يقودها مسن (73 عاما) بعدة أشخاص في سوق تقليدي بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الحادث وقع في سوق موكدونج كايبي، جنوب غربي سول حوالي الساعة 1530 مساء، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة و9 آخرين بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

وترددت أنباء بأن السائق، الذي لم يصب بجروح خطيرة، كان بمفرده في السيارة وقت الحادث.

وقال شهود عيان إن السيارة اصطدمت بالمشاة والأكشاك قبل أن تقطع نحو 100 متر داخل السوق ثم ما لبثت أن توقفت.

وقالت الشرطة إن اختبارات الكحول والمخدرات التي أجريت للسائق جاءت نتيجتها سلبية.