 رئيس السلطة القضائية في إيران يؤيد العفو عن صحفيتين بارزتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس السلطة القضائية في إيران يؤيد العفو عن صحفيتين بارزتين

طهران - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 7:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 7:06 م

أعرب رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي عن تأييده للعفو عن صحفيتين حائزتين على جائزة دولية، حسبما قال متحدث باسمه اليوم الثلاثاء.

وكانت نيلوفار حامدي وإلهى محمدي من بين أول الصحفيين في إيران الذين نشروا خبر اعتقال ووفاة مهسا أميني، المرأة الكردية الشابة، في سبتمبر 2022.

وأثارت وفاة أميني احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد ضد السياسات القمعية للنظام الإسلامي، بما في فرض ارتداء الحجاب على النساء.

وأصدرت محكمة إيرانية حكما بحق حامدي ومحمدي بالسجن لعدة سنوات في عام 2022، وجرى اتهامهما في البداية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في إيران.

وتم إسقاط التهمة في وقت لاحق، إلا أن الصحفيتين قضيتا أكثر من 400 يوم في السجن. وخلال فترة سجنهما، تم تكريمهما بمنحهما جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة.


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