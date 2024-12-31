استعدادات أمنية في أسوان قبل بدء احتفالات رأس السنة

استعانت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم الثلاثاء، بالشرطة النسائية، وذلك لتفتيش النساء من زائري الكنائس، حيث شمل التفتيش حقائبهن.

وكانت أكثر الكنائس التي شهدت إجراءات تفتيشية مكثفة كنيسة "رئيس الملائكة مخائيل" بمدينة أسوان، باعتبار من أكبر الكنائس التي يتردد عليها الأقباط من مختلف إنحاء المحافظة للاحتفال برأس السنة، ويليها كنيسة ماري جرجس بمدينة كوم أمبو، وكنيسة العذراء مريم بإدفو.

وشهد محيط تلك الكنائس انتشار أمني مكثف حيث تحولت تلك الكنائس الي ثكنات عسكرية، في نفس التوقيت قامت دوريات أمنية بطواف شوارع أسوان للاطمئنان على الحالة الأمنية، كما قام خبراء المفرقعات بمواصلة تمشيط الكنائس والمناطق الحيوية.