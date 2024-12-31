المرصد السوري: إدارة العمليات العسكرية تداهم حي المزة 86 في دمشق لاعتقال رافضين للتسوية

داهمت إدارة العمليات العسكرية حي المزة 86 بالعاصمة دمشق، ذا الغالبية العلوية، وسط إطلاق نار كثيف، لاعتقال مسلحين رافضين للتسوية ومتهمين بارتكاب جرائم وللبحث عن السلاح.

وبحسب ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أطلقت إدارة العمليات العسكرية في 26 من ديسمبر الجاري، حملة أمنية واسعة في مناطق: قدسيا، والهامة، وجبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح.

وتأتي الحملة ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار، حيث أعلنت الإدارة العسكرية عن فرض حظر تجوال في بعض المناطق المستهدفة لضمان سير العمليات، ودعت السكان للتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي وجود للأسلحة غير المصرح بها أو أي نشاط مشبوه.

وأكدت الإدارة أن «هذه الخطوة تهدف لحماية المدنيين، ومنع استخدام السلاح في إثارة الفوضى أو التهديد للأمن العام».