الخزانة الأمريكية: قراصنة صينيون تمكنوا من الوصول إلى محطات عمل عديدة ووثائق غير سرية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين إن قراصنة صينيين تمكنوا من الوصول عن بعد إلى العديد من محطات عمل الوزارة ووثائق غير سرية بعد اختراق مزود خدمة برمجيات تابع لجهة خارجية.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن عدد محطات العمل التي تم الوصول إليها أو نوع الوثائق التي ربما حصل عليها القراصنة، لكنها قالت في رسالة إلى المشرعين كشفت فيها عن الاختراق إنه "في هذا الوقت لا يوجد دليل على أن جهة التهديد لا تزال لديها إمكانية الوصول لمعلومات خاصة بالوزارة".

وقالت الوزارة "وزارة الخزانة تأخذ كل التهديدات ضد أنظمتنا والبيانات التي تحتوي عليها بجدية كبيرة... وعلى مدى الأربعة أعوام الماضية، عززت وزارة الخزانة بدرجة كبيرة دفاعها السيبراني، وسنواصل العمل مع الشركاء في القطاعين الخاص والعام لحماية نظامنا المالي من جهات التهديد".