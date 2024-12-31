العراق يضع خططا بديلة لسد النقص في الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية توريد الغاز التركمانستاني ستغطي 50% من حاجة المحطات، مشيرة إلى وضع خطط بديلة لسد النقص في الغاز الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، قوله إن الوزارة لديها اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز، ونعمل بشكل مكثف مع مصرف التجارة العراقي (تي بي أي)؛ لضمان استكمال الإجراءات المالية المتعلقة بفتح الاعتمادات وتحويل الأموال إلى الجانب التركمانستاني.

وأضاف أنه بمجرد استلامهم المبالغ، سننتظر بدء ضخ الغاز لسد حوالي 50% من حاجة محطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز.

وأوضح أن وزارة الكهرباء مستمرة في تنفيذ خططها المتعلقة بصيانة وتأهيل محطات الإنتاج استعدادا لفصل الصيف، كما نعمل على معالجة الاختناقات في شبكات التوزيع وزيادة السعة الكهربائية بما يتيح مرونة اعلى في مناورات الاحمال بين المحافظات، من خلال توسعة خطوط النقل وإنشاء محطات تحويلية أخرى.

وأشار المتحدث، إلى أن بعض المحطات مازالت متأثرة بتوقف الغاز الإيراني، مؤكدا وجود خطط بديلة بالتنسيق مع وزارة النفط، بالمضي باستقدام الغاز التركستاني، واستكمال الإجراءات المالية المرتبطة بذلك.

ولفت إلى أن توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص استدعاء الشركات المختصة لإنشاء منصات للغاز المسال في ميناء الفاو، ستسهم بشكل كبير في تأمين احتياجات محطات الكهرباء.

وأكد أن خطة الوزارة تسير بشكل جيد، وتحتاج إلى توأمتها بخطة وقودية لصالح أن تكون المخرجات جيدة في رفع معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.