 الإحصاء الإسرائيلي: تراجع نمو السكان بسبب زيادة أعداد المغادرين - بوابة الشروق
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الإحصاء الإسرائيلي: تراجع نمو السكان بسبب زيادة أعداد المغادرين


نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 4:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 4:05 م

كشفت إحصاءات رسمية إسرائيلية، أن عام 2024 شهد زيادة استثنائية في عدد السكان الذين غادروا البلاد، بمعدل يزيد على 82 ألف شخص.

وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، ونقلتها «سكاي نيوز عربية»، فإن إجمالي عدد سكان إسرائيل بلغ أكثر قليلا من 10 ملايين نسمة في نهاية عام 2024.

ويتوزع هذا العدد بين 7.7 مليون يهودي، و2.1 مليون عربي إسرائيلي، بالإضافة إلى 216 ألف أجنبي.

وأشار المكتب إلى أن «نمو السكان في إسرائيل شهد تراجعا ملحوظا، حيث انخفض إلى 1.1 بالمئة، مقارنة بـ1.6 بالمئة عام 2023».

وأُرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الإسرائيليين الذين اختاروا مغادرة البلاد خلال العام المنتهي.

وكانت صحيفة «زمان إسرائيل»، قد أكدت أنه منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، فر آلاف الإسرائيليين إلى الخارج.

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