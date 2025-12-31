وزيرا خارجية إيران والبحرين يؤكدان هاتفيا على ضرورة استقرار اليمن

أكد وزيرا خارجية إيران عباس عراقجي، والبحرين عبد اللطيف الزياني، ضرورة الحفاظ على استقرار اليمن.

وأعرب وزير خارجية إيران، في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في جنوب اليمن، داعيا جميع دول المنطقة إلى بذل الجهود للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن حل الأزمة اليمنية ممكن عبر الحوار بين جميع الأطراف اليمنية.

وشدد وزير خارجية البحرين، على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعرب الوزيران، عن أملهما في أن تُفضي الجهود المبذولة إلى حل المشكلات القائمة، والحفاظ على وحدة اليمن، وترسيخ الاستقرار في هذا البلد.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "تتابع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن كثب التطورات الأمنية في جنوب وشرق اليمن، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى حلّ القضايا الراهنة عبر الحوار، من خلال ضبط النفس ومراعاة مصالح الشعب اليمني والاعتبارات الأمنية الإقليمية".

وأضاف: "تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي عمل يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في اليمن وانعدام الأمن في المنطقة أمراً غير مقبول".

وقال بقائي: "ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية يكمن في الحوار الشامل، وتنفيذ خارطة الطريق، وتشكيل حكومة شاملة في إطار وحدة اليمن وسلامة أراضيه".

يشار إلى أن اليمن يشهد توترا عقب سيطرة قوات المجلس اليمني الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن، على محافظتي حضرموت والمهرة، وطالبت الحكومة اليمنية الشرعية والسعودية المجلس بسحب قواته، واستهدفت السعودية، شحنات أسلحة في ميناء الملا في حضرموت مرسلة للمجلس.