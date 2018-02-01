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عاصفة قوية تضرب مناطق في نيوزيلندا مسببة فيضانات

عاصفة قوية تضرب مناطق في نيوزيلندا مسببة فيضانات
عاصفة قوية تضرب مناطق في نيوزيلندا مسببة فيضانات
ولينجتون- د ب أ
نشر فى : الخميس 1 فبراير 2018 - 10:31 ص | آخر تحديث : الخميس 1 فبراير 2018 - 10:31 ص

بعد أن تعرضت لأشد موجة حارة على الإطلاق في شهر يناير الماضي، تعاني نيوزيلندا حاليا من فيضانات تسببت في إجلاء العديد من الأشخاص بأنحاء متفرقة من البلاد اليوم الخميس، عقب وصول العاصفة المدارية «فيهي».

وقال خبير الأرصاد الجوية، جون لو: «إنها بداية عاصفة ورطبة جدا خلال هذا الشهر بالنسبة لعدة مناطق من نيوزيلندا».

وصدرت تحذيرات طوارئ في عدة مناطق عبر جزيرة ساوث آيلاند بما في ذلك مدينة دندين، ثاني أكبر مدن الجزيرة، ومنطقة بولر في الشمال الغربي.

وشهدت الفيضانات على نطاق واسع عمليات إجلاء على طول الساحل الغربي وكذلك في مدينة نيلسون الشمالية وفي أجزاء من دندين.


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