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نقيب الصحفيين عن مانشيت «المصري اليوم»: سنرد اعتبار «الوطنية للانتخابات»

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين

نشر فى : الأحد 1 أبريل 2018 - 1:50 ص | آخر تحديث : الأحد 1 أبريل 2018 - 1:50 ص
قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيتم التنسيق بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ للرد على المذكرة المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ما تناوله عنوان جريدة المصري اليوم عن الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «سلامة»، مداخلة هاتفية برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أنه كان على تواصل منذ اللحظات الأولى مع رئيس تحرير جريدة المصري اليوم؛ لتصحيح هذا الخطأ وتم نشر توضيح بهذا الشأن، موضحًا أن كلمة حشد ليست جريمة وتختلف عن التوجيه ولم يحث توجيه في هذه الانتخابات أو غيرها.

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وقيامها بالإشراف على الانتخابات الرئاسية بكل حيادية ونزاهة شهد بها العالم، موضحًا أنه سيتم اتخاذ قرارات تضمن رد الاعتبار لـ«الوطنية للانتخابات»، والحفاظ على جريدة المصري اليوم كوسيلة إعلامية مصرية.

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