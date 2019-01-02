الكويت تدين حادث الطعن بمحطة للقطارات في مانشستر البريطانية

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها، لحادث الطعن الذي وقع في محطة للقطارات بمدينة مانشستر البريطانية، وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي - إن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن وسلامة الأبرياء، وتعكس الجنوح للعنف والتطرف والإرهاب، تستوجب تضافر كافة الجهود؛ لوضع حد لها وتخليص البشرية من شرورها.

وأكد وقوف الكويت إلى جانب بريطانيا، وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربا في الوقت نفسه عن تمنياته للمصابين جراء الحادث، بالشفاء العاجل.