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إصابة 18 شخصا في حادث دهس بمدينة شانغهاي الصينية

النيران تشتعل داخل السيارة بعد الحادث
النيران تشتعل داخل السيارة بعد الحادث
بكين - د ب أ
نشر فى : الجمعة 2 فبراير 2018 - 6:57 ص | آخر تحديث : الجمعة 2 فبراير 2018 - 7:32 ص
ذكرت الحكومة المحلية لمدينة شانغهاي الصينية أن سيارة فان اصطدمت اليوم الجمعة بمجموعة من المارة في المدينة مما أسفر عن إصابة 18 شخصا على الأقل.

وقال الحكومة إن المركبة احترقت بعد ذلك وتم إخماد النيران من قبل رجال الإطفاء.

وذكرت شاهدة عيان إن سيارة "فان" مشتعلة اصطدمت بمجموعة من المارة وأصابت الكثيرين، بينما تمكن آخرون من تفاديها.

وقالت الشاهدة إن بعض المارة حاولوا كسر الزجاج الأمامي للمركبة.

وأضافت أن سائق المركبة ربما فقد وعيه وحاول البعض كسر الزجاج الأمامي لإنقاذه.

وهناك ثلاثة أشخاص إصابتهم خطيرة بين المصابين الـ18.

وتحقق السلطات في أسباب الحادث.

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