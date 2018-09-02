شهد النصف الأول من العام الحالى منافسة شديدة بين مصنعى الهواتف المحمولة فى السوق المصرية، إذ نجحت هواوى فى أن تأتى فى مقدمة مُصنعى الهواتف الذكية فى مصر واحتلال المرتبة الأولى من حيث حجم المبيعات، كما ارتفعت حصتها السوقية فى مصر إلى 26٪ وفقا لكيث لى المدير التنفيذى لمجموعة هواوى لأعمال المستهلك.

ووصلت الشركة للمرتبة الثانية عالميا بحصة سوقية تبلغ 15.80٪ متخطية شركة آبل العملاقة بأكثر من 3٪. واحتلت علامتها التجارية مراتب متقدمة فى بعض التصنيفات العالمية منها المرتبة 25 فى قائمة Brand Finance Global لأكثر 500 علامة تجارية قيمة فى العالم لعام 2018 والمرتبة 79 فى قائمة Forbes لأعلى العلامات التجارية قيمة وأداء خلال عام 2018. ويتوقع لى تحقيق المزيد من النجاح هذا العام مع إطلاق سلسلة Nova 3.

فى الوقت نفسه مازالت تحتل شركة سامسونج المركز الأول عالميا فى حجم المبيعات، إذ تمتلك الشركة حصة سوقية فى السوق المحلية تصل إلى 27% حاليا ويعمل القيادات فى السوق المصرية وعلى رأسهم شريف بركات نائب رئيس الشركة على الاستمرار بقوة فى المراكز الأولى، إذ طرحت سامسونج هاتفها جالاكسى Note9.

يتميز الهاتف الجديد بكاميرا استثنائية لا مثيل لها هذا بالإضافة لأدائه القوى الذى لا يُقارن بأى هاتف آخر فى فئته، إلى جانب ذلك تم تزويد الهاتف بباقة من الوظائف والخصائص التكنولوجية الحصرية من سامسونج، بالإضافة لقلم S Pen الذى يُعد الأفضل على الإطلاق ما يجعل التصفح والتحكم فى الهاتف أكثر سهولة وملائمة أكثر من أى وقت مضى.

ويأتى خلف العلامتين التجاريتين سامسونج وهواوى كل من شاومى والتى تسعى بجدية إلى الاقتراب من المركز الأولى خلال وقت حيث تعتبر السوق المصرية من الأسواق الواعدة بالنسبة لها حيث يحقق اعلى مبيعات للشركة فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وتأتى فى المرتبة الرابعة عالميا وتتوسع فى السوق المصرية من خلال افتتاح أكثر من متجر لها خلال العام الحالى حيث تمتلك حاليا 6 متاجر على مستوى الجمهورية.

وأصدرت الشركة مؤخرا على عدد من الاجهزة الذكية فى السوق المحلية منها هاتف Mi 8 أحدث هواتفها الذكية وأكثرها تطورا فى السوق المصرية. ودعمت شامى هذا الهاتف بالعديد من المزايا التكنولوجية المتطورة، منها معالج بيانات Qualcomm Snapdragon 845 SoC ما يميزه بمستوى أداء عال.

وايضا تأتى بقوة خلال الفترة المقبلة شركة هونر حيث تسعى هى الاخرى إلى الاقتراب من المراكز الاربعة الاوائل فى السوق المصرية حيث فاجأت السوق المصرية بتنظيم اول بطولة للألعاب الالكترونية تحت رعاية الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية من خلال هواتفها ما كان لها اثر كبير لدى الشباب فى السوق المصرية، وهى الفئة تستهدفها معظم الشركات وايضا هناك العديد من العلامات التجارية التى تسعى للحصول على حصص سوقية جيدة فى السوق المصرية منها انفينكس وولافا تكنولوجى واى بريت وجيونى وغيرهم من العلامات الجديدة التى تدخل السوق المصرية.

من ناحية اخرى هناك بعض العلامات التجارية مثل تكنوموبايل لم تحقق المستهدف من حجم المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالى، إذ إن هناك تراجعا بعدد الأجهزة المباعة وذلك يرجع إلى المشاكل التى تواجه العملاء فى خدمة ما بعد البيع.