مارسيليا يقهر موناكو في الوقت القاتل بالدوري الفرنسي

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قلب أولمبيك مارسيليا تأخره 1 / 2 أمام مضيفه موناكو، ليحقق فوزا قاتلا عليه 3 / 2 في قمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

ارتفع رصيد مارسيليا إلى سبع نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد موناكو، الذي تكبد خسارته الثانية هذا الموسم، عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

افتتح كوستاس ميتروجلو التسجيل لمارسيليا في الدقيقة 45، قبل أن يرد موناكو بهدفين حملا توقيع يوري تيليمانس ورادميل فالكاو في الدقيقتين 48 و53.

وأدرك فلوران توفان التعادل لمارسيليا في الدقيقة 74، فيما تكفل فاليري جيرمان بتسجيل هدف الفوز القاتل للضيوف في الدقيقة 89.