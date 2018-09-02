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أوباميانج يهدد عرش صلاح في 2018

زيـاد الميـرغـني
نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 4:12 م | آخر تحديث : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 4:16 م

وصل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، للهدف رقم 150 في مسيرته بالدوريات الأوروبية، بعد أن أحرز الهدف الثاني في مباراة كارديف بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر موقع "سكواكا" العالمي للإحصاءات والأرقام أن أوباميانج وصل للهدف رقم 150 في مسيرته، بهز شباك كارديف، بواقع 98 هدفًا في الدوري الألماني و41 هدفًا في الدوري الفرنسي و11 هدفًا في الدوري الإنجليزي. (اقرأ أيضًا)

وبذلك، يصبح أوباميانج ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي منذ بداية عام 2018، خلف محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 15 هدفًا.


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