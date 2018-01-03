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برلماني روسي: لا يتعين على أمريكا مقارنة القدرات النووية مع كوريا الشمالية

موسكو- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يناير 2018 - 4:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يناير 2018 - 4:34 م

قال البرلماني الروسي فرانز كلينتسيفيتش، إن الجميع يتوقع من الولايات المتحدة إظهار العقلانية والمسؤولية في التعامل مع أزمة كوريا الشمالية، وليس التنافس على من لديه حجم زر نووي أكبر.

وذكر "كلينتسيفيتش"، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى لا ينبغي أن تكون مساوية لحجم زر نووي مع كوريا الشمالية.

وتابع: "هذه ليست الحجة التي يمكن أن تقنع زعيمها كيم جونج أون، ونحن جميعًا ننتظر من الأمريكيين العقلانية والمسؤولية في معالجة أزمة كوريا الشمالية".


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