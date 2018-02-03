أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع عدد قتلى الهجوم التركي على مدينة عفرين شمالي سوريا إلى 115 شخصا، بينهم 11 جنديا تركيا.

وذكرت قناة «سكاي نيوز»، اليوم السبت، نقلا عن مصادر سورية، أن المسلحين الأكراد صدوا هجومين للقوات التركية والفصائل الموالية لها على بلدة حمام في ريف عفرين الغربي، ومنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا تمكنت من السيطرة على قرية بيكو التابعة لمدينة عفرين، بعد معارك مع مسلحي الوحدات الكردية.

ويواصل الجيش التركي عملياته العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية «الكردية»، في مدينة عفرين للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تدور اشتباكات على محاور عدة في غرب وشمال المدينة.

وفي سياق متصل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 36 شخصا في قصف لقوات الجيش السوري على ريف حلب الجنوبي وغوطة دمشق.

وذكر المرصد، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، أن 26 شخصا قتلوا في قصف جوي لمناطق المعارضة بريف حلب الجنوبي خلال الـ24 ساعة الماضية، كما قتل 11 آخرون في قصف للقوات السورية طال حافلة بغوطة دمشق الشرقية.

وأضاف أن القصف تزامن مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري والمعارضة في مدينة دوما وحرستا الخاضعتين لسيطرة المعارضة، وسط أنباء عن سقوط قتلى من الطرفين.

وأشار إلى تمكن الجيش السوري من السيطرة على 4 قرى بين ريفي إدلب وحلب بعد اشتباكات مع مسلحي المعارضة، وأن القوات السورية باتت على بعد 10 كيلو متر من مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.