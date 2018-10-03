«الدفاع الروسية» تنشر فيديو يظهر تسليم أنظمة صواريخ «إس-300» في سوريا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر تسليم أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في بيان، إن الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الروسية يظهر صواريخ "إس-300" يتم إنزالها من طائرة الشحن الاستراتيجية "انتونوف-124-100 روسلان" في قاعدة حميميم بسوريا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قال في سبتمبر إن بلاده قررت تسليم صواريخ "إس-300" إلى الجيش السوري خلال أسبوعين بعد حادث إسقاط الطائرة الحربية الروسية في البحر المتوسط، واتهمت روسيا إسرائيل بالتسبب في الحادث وهو ما نفته إسرائيل محملة الجيش السوري المسؤولية، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 28 سبتمبر إن عملية التسليم بدأت بالفعل.

وأضاف "شويجو"، أمس الثلاثاء، أن روسيا سلمت سوريا 49 قطعة عسكرية في إطار شحنة أنظمة "إس - 300" والرامية إلى تعزيز أمن قوة المهام الروسية في سوريا، وتتضمن المعدات أجهزة رادار وعربات تحكم وأربع راجمات.

ونظام "إس - 300" هو نظام دفاع جوي قادر على تدمير الطائرات المتطورة بما في ذلك الطائرات التي تستخدم تكنولوجيا التخفي والصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ التكتيكية والموجهة وطائرات الإنذار المبكر وأنظمة الاستطلاع والهجوم.