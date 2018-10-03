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وصل النائب بهاء أبو شقة رئيس حزب «الوفد» -قبل دقائق- لمجلس النواب، واستقبله النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المؤتمر» في مكتبه، وشارك عدد من النواب في اجتماع مغلق؛ لمحاولة إثناء «أبو شقة» عن التراجع عن الترشح.

وأكد «أبو شقة» -في تصريحات خاصة لـ«الشروق» فور وصوله للبرلمان- تراجعه عن الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية؛ رافضا الإفصاح عن أي أسباب.

وبسؤال «الشريف» عن ترشحه لرئاسة اللجنة، قال: «أترشح وكيلا للجنة، والرئيس هو النائب أبو شقة».

ومازال الاجتماع منعقدا حتى الآن بحضور النائب عن حزب «النور» محمد صلاح خليفة. ويشارك في الاجتماع عدد من النواب منهم فؤاد بدراوي، والنائب نبيل الجمل، والنائبة جهاد عامر.