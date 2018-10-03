الصحة الفلسطينية: الجيش الاحتلال قتل مسنا شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل بالرصاص مسنا فلسطينيا على أطراف شرق القطاع مساء أمس.

وذكر بيان مقتضب للوزارة أنه بعد إتمام إجراءات الجهات المختصة، نؤكد استشهاد مسن «78 عاما»، برصاص الاحتلال شرق مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع مساء أمس الثلاثاء، ولم يذكر البيان أية تفاصيل إضافية.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال فتحت النار على مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل مساء أمس، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، من دون تأكيد رسمي لذلك، ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الحادثة.

وقتل أكثر من 190 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الاحتلالي، على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الشعبية المتواصلة منذ 30 مارس الماضي.