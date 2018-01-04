علق العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، على موافقة الحكومة على تحويل القرار الجمهوري لإنشاء المجلس لقانون، قائلًا إن هناك إرادة حقيقية من قبل الدولة والقيادة السياسية في نقل مكافحة الإرهاب من كونها مواجهات عسكرية الى حشد جميع الطاقات والمسارات التي من الممكن أن يكون لها جهد حقيقي يُبذل في هذا المجال.



وأضاف «عكاشة»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، أمس الأربعاء، «لذلك ربما في مسمى هذا المجلس جاءت كلمتي الإرهاب والتطرف، لأن بهما طابع الشمولية للظاهرة، لكونها ظاهرة معقدة، تحتاج بالفعل إلى حشد مسارات عديدة من مسارات العمل، ووضعها في إطار واحد للاستفادة من الجهود التي يمكن بذلها في هذا المضمار».



وتابع: «فضلًا عن تولي المجلس مسؤولية تحديد المفاهيم المتعلقة بهذا المجال مثل تحديد ماهية الجماعة الإرهابية، هناك رغبة حقيقية لدى المجلس في التعامل مع هذه الجماعات من خلال تجفيف المنابع مثل ملاحقة الدول أو الكيانات التي تقوم بتقديم الدعم المالي لهذه الأنشطة، بالنظر إلى الطفرة الكبيرة التي أصبحت لدى هذه الكيانات الإرهابية من حيث إمكانيات التسليح وتنقلها بين دولة وأخرى، من خلال عمل مؤسسي بهذا الحجم، وأيضًا الانفتاح على الكيانات المشابهة في الإقليم».



وذكر أن هناك تكليف منذ الاجتماع الأول للمجلس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى رئاسة المجلس بنفسه، أن يكون المجلس له اطلاع بإجراء شراكات حقيقية مع نظرائه من المجالس المعنية في الإقليم في الدول العربية، مؤكدًا: «هكذا يمكن محاصرة مسألة انتقال الإرهابيين من دولة لأخرى وأيضًا تتبع مصادر تمويلهم، واعتبار المجلس نوع من الإنذار المبكر حتى قبل أن يصلوا إلى الداخل المصري ويبدأوا في ممارسة أعمالهم الإرهابية».



ووافقت الحكومة، أمس الأربعاء، على تحويل القرار الجمهوري بإنشاء مجلس قومي لمكافحة الإرهاب والتطرف إلى قانون.



