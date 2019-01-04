صلاح أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي والرابع عالميًا

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن احتلال محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، المركز الرابع في قائمة أغلى لاعبي العالم .

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقريرها ، اليوم الجمعة، أن قيمة صلاح ، في سوق الانتقالات العالمية وصل إلى 151 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 168 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن صلاح، يعد هو الآن أغلى لاعب الدورى الإنجليزى، وذلك بعد تفوقه على هارى كين، لاعب توتنهام، وهازارد لاعب تشيلسى وكيفن دى بروين لاعب مانشستر سيتي، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

وتصدر نيمار نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسى فى صدارة القائمة بعدما بلغت قيمته التسويقية 206 ملايين جنيه إسترلينى، ما يعادل 229 مليون يورو، وجاء زميله فى فريق العاصمة الفرنسية كيليان مبابى ثانياً بعدما بلغت قيمته التسويقية 194 مليون جنيه إسترلينى، ما يعادل 215 مليون يورو، في الوقت الذي حل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني في المركز الثالث بقائمة أغلى لاعبى العالم، بعدما بلغت قيمته التسويقية 183 مليون جنيه إسترلينى، ما يعادل 203 مليون يورو.

ولم يتواجد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، بعدما بلغت قيمته التسويقية 96 مليون جنيه إسترلينى، ما يعادل 107 ملايين يورو، فيما جاء فيليب كوتينيو لاعب منتخب البرازيل ونادى برشلونة الإسبانى فى المركز العاشر، وأنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا ونادي أتلتيكو مدريد الاسباني في المركز الثامن متفوقاً على بول بوجبا.