قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدواجن المجمدة التي تم طرحها بأسعار مخفضة تصل إلى 17 جنيهًا، في المجمعات الاستهلاكية أو منافذ بيع القوات المسلحة أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو وزارة الزراعة، آمنة.

وحذر «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مساء السبت، المواطنين من شراء السلع الغذائية المجمدة من الشوارع، وبالأخص الدواجن المجمدة، موضحًا: «تكون دواجن سليمة الصلاحية لكن ظروف عرضها في الطريق ليست مُحببة، وغير مسموح عرض سلع غذائية مجمدة ليشتريها المواطنين في الشوارع، لأنها قد تتعرض لعوامل بيئية قد تؤثر على صحتها».

وكرر حديثه مؤكدًا أن الدواجن المجمدة الموجودة في منافذ البيع الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أو وزارة التموين أو القوات المسلحة أو وزارة الزراعة أو المجمعات الاستهلاكية، جميعها آمنة، مطالبًا المواطنين بالإسراع في الإبلاغ عن أي عربات لبيع الدواجن المجمدة في الشوارع أو حال اكتشافهم بيع أي منتجات مطروحة منتهية الصلاحية في منافذ البيع.

وأوضح أنه يمكن للمواطنين إرسال شكواهم للجاهز عبر الاتصال بالخط الساخن «19588»، أو من خلال إرسال الشوى عبر التطبيق الهاتفي «حماية المستهلك»، مؤكدًا: «نحن لسنا ضد التنافسية، لكن التنافس يعني أن نأتي بأفضل جودة بأدنى سعر، وليس طرح منتجات رديئة الجودة لكن أسعارها زهيدة».

وشهدت الأسواق، الفترة الماضية، حالة من الحذر بين المستهلكين، إثر إعلان محال بيع الدواجن عن تراجع أسعار المجمد منها، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن الحية، ما تسبب في شكوك حول صلاحيتها.