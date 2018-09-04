استدعاء حارس فولهام وخروج لالانا من قائمة منتخب إنجلترا

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قرر جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استدعاء ماركوس بيتينيلي حارس مرمى فولهام لصفوف للفريق الملقب بـ" الاسود الثلاثة" لمواجهة إسبانيا وسويسرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه ادم لالانا لاعب وسط ليفربول من القائمة بسبب الإصابة في الفخذ.

ولم يشارك بيتينيلي في أول مباراتين هذا الموسم مع فولهام، لكن رغم ذلك انضم لصفوف منتخب إنجلترا.

وغاب الحارس الأساسي جوردان بيكفورد عن تدريبات منتخب إنجلترا اليوم.

وخرج أيضا رحيم ستيرلينج، صانع لعب مانشستر سيتي، من قائمة منتخب إنجلترا مساء الاثنين بسبب الإصابة في الظهر.

وتلتقي إنجلترا مع إسبانيا يوم السبت المقبل، على استاد ويمبلي في مستهل مشوار الفريقين في دوري الأمم الأوروبي.

كما تلتقي إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل مع سويسرا وديا على استاد كينج باور .