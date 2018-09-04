سموحة يتوج ببطولة القاسمي الدولية لليد على حساب الأهلي

توج فريق سموحة لكرة اليد ببطولة القاسمي الدولية، والتي تقُام في الإمارات رغم الخسارة في المباراة النهائية أمام الأهلي بنتيجة 25/24 ، والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء، مستفيدًا من نظام البطولة.

وكان الأهلي مطالب بالفوز على سموحة بفارق 3 أهداف للتتويج باللقب بعد أن قامت اللجنة المنظمة بإلغاء نتائج فريقي الهدي السعودي والأهلي البحريني، واعتماد نتائج الفرق الأخرى وهم ( الأهلي – سموحة – الشارقة الإماراتي).

بالإضافة إلى صعود سموحة للمركز الأول بـ9 نقاط بعد الفوز في جميع مبارياته بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط من فوزين وخسارة وحيدة أمام الشارقة الإماراتي.

وكان المارد الأحمر قد أنهى الشوط الأول متفوقًا على الفريق السكندري بنتيجة 14/12، واستمر تقدم الأهلي في الشوط الثاني لتصبح النتيجة الإجمالية 25/24، ليحقق سموحة لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وفشل فريق كرة اليد بالأهلي في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالث في تاريخه، بعد أن تُوج بالبطولة للمرة الأولى عام 2012 كما حقق اللقب الثاني العام الماضي في مشاركته الثانية.