رابطة الدوري الألماني ترفض إقامة مباريات خارج البلاد

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استبعدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم ،فكرة السير على نفس خطوات رابطة الدوري الإسباني بنقل مباريات الدوري خارج البلاد.

وبينما تنوي رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لتطوير شعبيتها العالمية، ستقام مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا) في ألمانيا، وفقا لما أكده الرئيس التنفيذي للرابطة.

وقال كريستيان شيفرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني :"لن نخوض أي مباراة تنافسية خارج ألمانيا. إنه خط لن نتجاوزه".

وأوضحت الرابطة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) أن بطولتي كأس ألمانيا(التي يدريها الاتحاد الألماني) وكأس السوبر الألماني لن يتم اقامتهما خارج البلاد.

وبعد إعلان إسبانيا الشهر الماضي إقامة مباراة خارج البلاد، تبعها نفس التفكير من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ولكن تم رفض هذا الأمر عقب معارضة شرسة من الجماهير قبل عدة سنوات.

وتبذل رابطة الدوري الألماني وأنديتها الرئيسية مجهودات كبيرة لزيادة شعبية الكرة الألمانية، والدخول في أسواق جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.

ولكن شيفرت قال إن خوض مباراة رسمية بالدوري في أمريكا، والتي ربما تحسم المتأهل أو الهابط أو الفريق المشارك في البطولات الأوروبية يظهر "قلة احترام لجماهيرك، و للاعبين وفي النهاية لدوري النخبة الأمريكي لكرة القدم".