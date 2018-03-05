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أعلنت وكالة الأنباء السعودية وفاة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة، اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.